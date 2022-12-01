Как пробудить женскую энергию и разжечь страсть в отношениях?

У каждой девушки есть подружка с рядовой внешностью — не мышка, но и не супермодель. Но, как ни странно, она никогда не бывает одна, вокруг нее толпы женихов и именно ее первую ждут знакомства на вечеринках! И из одних отношений она спокойно и плавно переходит в другие! Или у вас наверняка есть такая знакомая, которую просто обожает муж, хотя их отношениям уже 10 лет, но он смотрит на нее, как в день свадьбы! И речь не о поцелуях в метро и прогулках в парке, а о искренней любви.