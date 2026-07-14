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Газета.ру

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Science: робота в виде морской птицы научили плавать и летать

Швейцарские и американские инженеры создали необычного робота, способного свободно перемещаться сразу в двух средах — плавать под водой, а затем взлетать прямо с поверхности без каких-либо дополнительных механизмов.

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