Science: робота в виде морской птицы научили плавать и летать

Швейцарские и американские инженеры создали необычного робота, способного свободно перемещаться сразу в двух средах — плавать под водой, а затем взлетать прямо с поверхности без каких-либо дополнительных механизмов.
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