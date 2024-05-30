В партии Шольца потребовали извинений за сравнение канцлера с аутистом

Сергей Андросов

Вспомнил анекдот: Брежневу доложили, что татарский народ обижается на поговорку- незваный гость хуже татарина. Посовещавшись на полит бюро, решили поговорку: Названный гость хуже татарина, упразднить, а заменить новой: Незванный гость лучше татарина! , Так и с Шольцем, назвали аутистом, не понравилось, решили отменить и назвать дебилом.