Глава СДПГ Ларс Клингбайль потребовал от депутата Мари-Агнес Штрак-Циммерманн извиниться за свои слова о том, что у канцлера Олафа Шольца «черты лица аутиста».
В партии Шольца потребовали извинений за сравнение канцлера с аутистом
Комментарии
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Сергей Андросов
Вспомнил анекдот: Брежневу доложили, что татарский народ обижается на поговорку- незваный гость хуже татарина. Посовещавшись на полит бюро, решили поговорку: Названный гость хуже татарина, упразднить, а заменить новой: Незванный гость лучше татарина! , Так и с Шольцем, назвали аутистом, не понравилось, решили отменить и назвать дебилом.
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22 час.
Ю
Юрий Зубрин
Вот оно как ,что-то не помню требований "соратников по гадюшнику правящему "извинений за сравнение с ливерной кобасой",хотя это означает практически одно и тоже!
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22 час.
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