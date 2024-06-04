Российские трэвел-блогеры открыли глаза на мигрантов из бедных кишлаков. Теперь понятно, почему они не хотят возвращаться на родину.
Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли
Комментарии
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Елена Филиппова
Ну, если завозить их только как гастарбайтеров на оговорённый срок, с проживанием в спец. зонах типа резерваций, то могут язык и не учить. Так - на бытовом уровне только. Отработал год, например, и домой. А повторный договор только через несколько лет. А вот миграция - это другое, это жить в стране, а не просто поработать. Вот для мигрантов и знание языка и законов, и вид на жительство, ну и т.д.
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10 час.
Регина Толстоброва
не надо нам никаких их. со знанием языка или без знаний.
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10 час.
тн
татьяна неструева
а я не понимаю почему они себя ведут так нагло так агрессивно с такой ненавистью ? кто объяснит ? откуда в них эта ненависть .они жили в килаках обсолютно дикие и темныне так откуда ненависть .кто их натровил .
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6 час.
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