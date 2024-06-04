Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Елена Филиппова

Ну, если завозить их только как гастарбайтеров на оговорённый срок, с проживанием в спец. зонах типа резерваций, то могут язык и не учить. Так - на бытовом уровне только. Отработал год, например, и домой. А повторный договор только через несколько лет. А вот миграция - это другое, это жить в стране, а не просто поработать. Вот для мигрантов и знание языка и законов, и вид на жительство, ну и т.д.