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Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Таджики моются золой в хлеву с козами, а в России ведут себя словно короли

Российские трэвел-блогеры открыли глаза на мигрантов из бедных кишлаков. Теперь понятно, почему они не хотят возвращаться на родину.

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Комментарии
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Елена Филиппова
Ну, если завозить их только как гастарбайтеров на оговорённый срок, с проживанием в спец. зонах типа резерваций, то могут язык и не учить. Так - на бытовом уровне только. Отработал год, например, и домой. А повторный договор только через несколько лет. А вот миграция - это другое, это жить в стране, а не просто поработать. Вот для мигрантов и знание языка и законов, и вид на жительство, ну и т.д.
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10 час.
Регина Толстоброва
не надо нам никаких их. со знанием языка или без знаний.
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10 час.
тн
татьяна неструева
а я не понимаю  почему  они себя ведут так нагло  так агрессивно  с такой ненавистью  ?  кто  объяснит ?  откуда в них  эта ненависть .они жили в килаках  обсолютно  дикие и темныне  так откуда  ненависть .кто их натровил .
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6 час.

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