Легендарный «Титаник» восстанет из глубин

<p>Ожидается, что легендарный "Титаник" снова отправится в плавание. Миллиардер Клайв Палмер заявил о своих планах построить новую версию океанского лайнера "Титаник II" с надеждой повторить первый рейс оригинального "Титаника" в июне 2027 года.