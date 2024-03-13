Легендарный «Титаник» восстанет из глубин

<p>Ожидается, что легендарный "Титаник" снова отправится в плавание. Миллиардер Клайв Палмер заявил о своих планах построить новую версию океанского лайнера "Титаник II" с надеждой повторить первый рейс оригинального "Титаника" в июне 2027 года.
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