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Царьград

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Роскосмос развернет 103 спутника для управления беспилотниками

Роскосмос развернет 103 спутника для управления беспилотниками

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на форуме в Нижнем Новгороде объявил о планах развернуть более 100 спутников для управления беспилотниками.

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