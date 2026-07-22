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Аргументы и Факты

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ВС США признали неспособность добиться целей по Ирану только авиаударами

ВС США признали неспособность добиться целей по Ирану только авиаударами

Соединённые Штаты не могут добиться своих целей в отношении Ирана только через нанесение ударов с воздуха, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Дэн Кейн на слушаниях в Сенате Конгресса.

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