ВС США признали неспособность добиться целей по Ирану только авиаударами

Соединённые Штаты не могут добиться своих целей в отношении Ирана только через нанесение ударов с воздуха, заявил председатель комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Дэн Кейн на слушаниях в Сенате Конгресса.
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