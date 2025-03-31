Мужчина, открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске, был нейтрализован прибывшим на место ОМОНом. Он получил ранение и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
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Мужчина, открывший стрельбу с крыши дома в Мурманске, был нейтрализован прибывшим на место ОМОНом. Он получил ранение и в настоящее время находится в тяжелом состоянии.
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