Возрождение древности: в США стартовал проект по воскрешению шерстистого мамонта Ирэн ОрлонскаяАмериканская биотехнологическая компания Colossal Biosciences вновь привлекла внимание научного сообщества, объявив о привлечении инвестиций в размере $200 миллионов.
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