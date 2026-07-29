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От детских ролей до юбилея: 10 известных российских актрис, которым в 2026 году исполняется 40 лет

От детских ролей до юбилея: 10 известных российских актрис, которым в 2026 году исполняется 40 лет

В 2026 году целая плеяда ярких российских актрис отмечает знаковый юбилей — 40 лет. Кто-то из них начинал свой путь на съемочной площадке еще в детстве, а кто-то пришел в профессию вопреки воле родителей или после неудачных попыток в других сферах.

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