От детских ролей до юбилея: 10 известных российских актрис, которым в 2026 году исполняется 40 лет

В 2026 году целая плеяда ярких российских актрис отмечает знаковый юбилей — 40 лет. Кто-то из них начинал свой путь на съемочной площадке еще в детстве, а кто-то пришел в профессию вопреки воле родителей или после неудачных попыток в других сферах.