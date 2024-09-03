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АРХИТЕКАТУРА.Записки

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    К чему  эта писанина  на светском сайте?  Хотите писать о Боге, есть на то церковные  сайты. Незачем захламлять  сайт...15.07.24==Cтойкос...

03.09.24== САМЫЕ КРАСИВЫЕ СОБОРЫ | САМЫЕ КРАСИВЫЕ ХРАМЫ | САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЦЕРКВИ

03.09.24== САМЫЕ КРАСИВЫЕ СОБОРЫ | САМЫЕ КРАСИВЫЕ ХРАМЫ | САМЫЕ КРАСИВЫЕ ЦЕРКВИ

https://youtu.be/zbx3SnZq6nE Самые красивые соборы в мире | самые красивые храмы в мире | самые красивые церкви в мире | самые красивые соборы мира | самые красивые храмы мира | самые красивые церкви мира | самый красивый собор | самый красивый храм | самая красивая церковь Соборы и храмы издревле были одними из самых красивых сооружений архитектуры, предназначенных для поклонения богам, проведения обрядов и религиозных жертвоприношений.

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