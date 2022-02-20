ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 февраля 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать первое февраля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1055 =Беспокойство о внешнем Мире не поможет Миру, а открытие своего внутреннего естества поможет всем = Будь вежлив, но сдерживай свою учтивость: хамы этого не понимают и принимают за угодливость = «В каком-то смысле можно сказать, что не зная Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чём» =В наполненном Любовью Пространстве вы встретите мир, радость, удовлетворение, доверие и изобилие =Всякая Душа, не знающая заботы ни о ком, кроме самой себя, или уже погибла, или находится на грани гибели = Главное, сконцентрировать своё сознание на одной мысли: сотворить вместе Новое Пространство! =Голос правды — ощущение совести — это от сердца; голос кривды — оправдывание себя перед собой — от ума="Европа - царство деловитости, а Россия - родина Души, и русский человек глубоко укоренён в Вечности" = Если ты желаешь получить больше Любви в своей Жизни, сделай так, чтобы и у другого её было больше = Если хоть раз в Жизни ты согрел чью-то Душу и не дал ей пропасть, значит, Жизнь прожита недаром =Есмь служение Богу и есмь совершенствование в Духе.