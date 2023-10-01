Когда стричь ногти в октябре 2023 по лунному календарю, чтобы они были крепкими и здоровыми Алёна ЮрьеваСтрижка ногтей является неотъемлемой частью ухода за собой, обогащая общий облик и придавая рукам ухоженный вид.