Когда стричь ногти в октябре 2023 по лунному календарю, чтобы они были крепкими и здоровыми Алёна ЮрьеваСтрижка ногтей является неотъемлемой частью ухода за собой, обогащая общий облик и придавая рукам ухоженный вид.
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