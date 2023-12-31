Американские вертолеты потопили атаковавшие контейнеровоз Maersk суда хуситов

Вертолеты США потопили катера хуситов, атаковавших контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk. Представители центрального командования также отметили, что американские вертолеты откликнулись на сигнал бедствия, поданным судном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии