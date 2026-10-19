Российские войска в минувшую ночь поразили в Киеве локомотивное депо, где хранились крылатые ракеты наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.
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