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Законопроект о госрегулировании цен бензина и дизтоплива на заправках должен был заработать с 1 января 2024 года

Законопроект о госрегулировании цен бензина и дизтоплива на заправках должен был заработать с 1 января 2024 года

   Законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизтопливо на АЗС должен вступить в силу 1 января 2024 года.

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