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Федерация фигурного катания Грузии ждет медалей от Дэвис и Смолкина

Федерация фигурного катания Грузии ждет медалей от Дэвис и Смолкина

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что высоко оценивает старт сезона танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также выразила надежду, что российские фигуристы смогут достичь высоких результатов, выступая за Грузию.

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