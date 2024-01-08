Федерация фигурного катания Грузии ждет медалей от Дэвис и Смолкина

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани заявила, что высоко оценивает старт сезона танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, а также выразила надежду, что российские фигуристы смогут достичь высоких результатов, выступая за Грузию.
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