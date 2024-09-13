СК РФ: ВСУ совершают акты терроризма против жителей Курской области

Представитель военных следственных органов СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Горяченков рассказал, что следователи зафиксировали случаи терроризма со стороны украинских военных в отношении жителей Курской области.
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