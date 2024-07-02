Театр абсурда
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Театр абсурда

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Американцы боятся, что китайские луноходы затопчут их следы на Луне

Американцы боятся, что китайские луноходы затопчут их следы на Луне

США озаботились тем, чтобы китайские варварские луноходы не затоптали следы пребывания американцев на Луне.

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Комментарии
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Лев Сивохин
А были ли они на Луне? Вопрос вопросов.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Трудно искать черную кошку в темной комнате ОСОБЕННО. ЕСЛИ ЕЕ ТАМ НЕТ !!!!
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14 час.
михаил некрасов
Есть документально подтверждены то что ЛУННАЯ ПОСАДКА ПРОИЗВЕЛИ В ГОЛЛИВУДЕ..  И НАДО НАПОМНИТЬ ЧТО США И БРИТАНИИ ЭТО СТРАНА САТАНОВ.. ИЭТИМ ИХ ОСОБЕННОСТИ И МЕТАЛИТЕТНОСТЬ,.
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14 час.

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