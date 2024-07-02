США озаботились тем, чтобы китайские варварские луноходы не затоптали следы пребывания американцев на Луне.
Американцы боятся, что китайские луноходы затопчут их следы на Луне
Комментарии
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Лев Сивохин
А были ли они на Луне? Вопрос вопросов.
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15 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Трудно искать черную кошку в темной комнате ОСОБЕННО. ЕСЛИ ЕЕ ТАМ НЕТ !!!!
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14 час.
михаил некрасов
Есть документально подтверждены то что ЛУННАЯ ПОСАДКА ПРОИЗВЕЛИ В ГОЛЛИВУДЕ.. И НАДО НАПОМНИТЬ ЧТО США И БРИТАНИИ ЭТО СТРАНА САТАНОВ.. ИЭТИМ ИХ ОСОБЕННОСТИ И МЕТАЛИТЕТНОСТЬ,.
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14 час.
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