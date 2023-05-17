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Мирошник об уничтожении Patriot: при первом же столкновении с «Кинжалом» ЗРК «расстрелял весь запас ракет и пал смертью храбрых»

Мирошник об уничтожении Patriot: при первом же столкновении с «Кинжалом» ЗРК «расстрелял весь запас ракет и пал смертью храбрых»

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, комментируя произошедшее некоторое время назад уничтожение системы Patriot в Киеве, отметил, что при первом же столкновении с российским гиперзвуковым «Кинжалом» поставленный Соединенными Штатами ЗРК «расстрелял весь запас ракет и пал смертью храбрых».

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