Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, комментируя произошедшее некоторое время назад уничтожение системы Patriot в Киеве, отметил, что при первом же столкновении с российским гиперзвуковым «Кинжалом» поставленный Соединенными Штатами ЗРК «расстрелял весь запас ракет и пал смертью храбрых».