Доходы бюджета Забайкальского края выросли на 65%

Доходная часть бюджета Забайкалья за последние пять лет выросла на 65%. Об этом в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета в 2024 году сообщил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания региона Алексей Бутыльский.
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