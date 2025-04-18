Доходы бюджета Забайкальского края выросли на 65%

Доходная часть бюджета Забайкалья за последние пять лет выросла на 65%. Об этом в ходе публичных слушаний по исполнению бюджета в 2024 году сообщил председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания региона Алексей Бутыльский.