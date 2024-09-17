Изучая картины Пиранези обнаружил ещё одно доказательство существования АНТов. БОГ-ов, которые были уничтожены ЯХВе, после захвата им земли.
Гиганты
Комментарии
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Милада Семидола
Кстати к этой статье вспомните лекции Сергея Данилова, умершего около 10 лет назад. Он говорил (и написано в Библии), что Бог создал человека сначала на 6 день, а потом разочаровавшись в них создал на 8 день других. Я пока не все лекции Данилова просмотрела, много на ю ту бе удалили. Читайте его и сохраняйте. Кажется он говорил про ленивых гигантов.😍😀😀😀
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14 час.
М
ММ
Как нам писали в учебниках истории? Типа рисовали царей гигантами, что они превосходят обычных людей. Преклонение вроде..
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14 час.
МГ
Малик Гумеров
Бог СОТВОРИЛ мужчину и женщину , на 6-й день ! А Господь - ремесленник , СОЗДАЛ 2-х людей - адамитов - биороботов .... , на 80й день , когда Бог отдыхал от своих праведных трудов !!! Господь = это бог 2-х людей , созданных развращать и уничтожать 1-х - творений Бога !
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13 час.
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