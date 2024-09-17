Милада Семидола

Кстати к этой статье вспомните лекции Сергея Данилова, умершего около 10 лет назад. Он говорил (и написано в Библии), что Бог создал человека сначала на 6 день, а потом разочаровавшись в них создал на 8 день других. Я пока не все лекции Данилова просмотрела, много на ю ту бе удалили. Читайте его и сохраняйте. Кажется он говорил про ленивых гигантов.😍😀😀😀