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В ЦРУ обвинили Секретную службу США в соучастии в покушении на Трампа

В ЦРУ обвинили Секретную службу США в соучастии в покушении на Трампа

REUTERS/Andrew Kelly Сотрудники Секретной службы США продемонстрировали чистую некомпетентность во время покушения на экс-президента Дональда Трампа, заявил в беседе с РЕН ТВ бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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