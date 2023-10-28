Пленный украинец рассказал, как военных ВСУ снабжают наркотиками

Пленный ВСУшник Дмитрий Гирич рассказал в видео, распространенном Министерством обороны России, что украинские волонтеры поставляют наркотики на передовую, что приводит к распространенному употреблению различных веществ среди бойцов на фронте.
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