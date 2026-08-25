Уфимца арестовали за трехкратное похищение бывшей жены и вымогательство

Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до 21 октября УФА, 25 августа, ФедералПресс. Калининский районный суд Уфы отправил под стражу 36-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении бывшей супруги и вымогательстве 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.