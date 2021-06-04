Прокуратура США оценила ущерб от штурма Капитолия в 1,5 миллиона долларов

Деньги правоохранители намерены взыскать с участников беспорядковВ результате штурма Капитолия США сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа был причинен ущерб в размере около 1,5 миллиона долларов, заявила прокурор Мона Седки.
Деньги правоохранители намерены взыскать с участников беспорядковВ результате штурма Капитолия США сторонниками бывшего американского лидера Дональда Трампа был причинен ущерб в размере около 1,5 миллиона долларов, заявила прокурор Мона Седки.
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