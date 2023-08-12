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Кепа откажет «Баварии» ради «Реала». Мадридцы ведут переговоры с «Челси»

Кепа откажет «Баварии» ради «Реала». Мадридцы ведут переговоры с «Челси»

Напомним, «Реал» находится в поиске голкипера на замену Тибо Куртуа, который пропустит большую часть сезона из-за разрыва крестообразной связки.

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