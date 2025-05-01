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Идет сигнал из недр: зафиксировано начало катастрофического процесса на Земле

Идет сигнал из недр: зафиксировано начало катастрофического процесса на Земле

Исследования предупреждают о потенциальных катастрофических вулканических извержениях в 21 веке.Ученые всерьез обеспокоены возможностью повторения в нынешнем столетии одного из наиболее мощных вулканических извержений в истории планеты.

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