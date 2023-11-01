Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на праздники

В День народного единства, 4 ноября, москвичи увидят солнце, петербуржцам придется прятаться от снега и дождя, а тем, кто хочет успеть позагорать и искупаться в море перед холодами, стоит отправиться на Черное море.
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