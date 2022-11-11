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Бензема привез «Золотой мяч» на игру «Лиона». Он выступал за команду до 2009-го

Бензема привез «Золотой мяч» на игру «Лиона». Он выступал за команду до 2009-го

Форвард «Реала» Карим Бензема привез «Золотой мяч» в свой бывший клуб. Нападающий продемонстрировал полученную им награду перед игрой «Лиона», выпускником академии которого он является.

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