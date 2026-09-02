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Царьград

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Воробьев открыл новый корпус в гимназии в Дзержинском в День знаний

Воробьев открыл новый корпус в гимназии в Дзержинском в День знаний

В Дзержинском открылся обновлённый корпус гимназии №5 после капремонта. Работы выполнены по инициативе губернатора Андрея Воробьёва и учётом пожеланий жителей.

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