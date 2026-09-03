Ракеты LORA израильской разработки появились на германском фрегате НАТО

На германском фрегате Sachsen-Anhalt типа F125 появились баллистические ракеты LOng-Range Artillery Missile (LORA) разработки израильской компании Israel Aircraft Industries (IAI).
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