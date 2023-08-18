Мария Шукшина предложила открывать памятники Сталину, а не Ельцину

Театр абсурдаКультураПодписатьсяМария Шукшина предложила открывать памятники Сталину, а не ЕльцинуВ постсоветской России сложно представить ситуацию, чтоб на официальном уровне открыли памятник Иосифу Сталину.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСПСергей ПотемкинА хорошо бы Ельцин центр переделать в Сталин-центрОтветить12 час.Константин КотельниковФу, там простой дезинфекцией не обойдешься, это как поесть из миски пидара...Ответить12 час.СПСергей ПотемкинНе знаю, не с чем сравнивать...Ответить12 час.
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