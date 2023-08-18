Театр абсурда

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Мария Шукшина предложила открывать памятники Сталину, а не Ельцину

Мария Шукшина предложила открывать памятники Сталину, а не Ельцину

В постсоветской России сложно представить ситуацию, чтоб на официальном уровне открыли памятник Иосифу Сталину.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
А хорошо бы Ельцин центр переделать в Сталин-центр
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12 час.
Константин Котельников
Фу, там простой дезинфекцией не обойдешься, это как поесть из миски пидара...
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12 час.
СП
Сергей Потемкин
Не знаю, не с чем сравнивать...
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12 час.

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