В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей

Средняя ежемесячная зарплата в сфере финансов и страхования в 2024 году впервые превысила 200 тысяч рублей, что более чем на 20% выше значения годом ранее, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).