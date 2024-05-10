Как советские плакаты, ставшие мемами, выглядят в оригинале

«Нет!», «Не болтай!», «Кто куда…», «Стыдно!» — стыдно не знать их и прочие легенды в настоящее лицо! фото: соцсетиРедкие советские плакаты, выражаясь их шершавым языком, получили вторую жизнь после распада СССР, причем абсолютно нежданную и негаданную, — в мемах.
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