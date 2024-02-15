Во Владимире не стали переименовывать остановку Пугачева в честь Романа Кутузова

Топонимическая комиссия сочла переименование нецелесообразным.На заседании топонимической комиссии, которое прошло во Владимире на прошлой неделе, в части "Разное" рассматривали вопрос о переименовании остановки "Улица Пугачева" в "Сквер имени Героя России Романа Кутузова".
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