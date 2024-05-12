На земле есть лишь одно существо, которое обладает по-настоящему бессмертием — обычная медуза. На протяжении долгих десятилетий генетики прикладывали усилия для изучения её ДНК, и, наконец, им удалось разгадать тайну механизма бесконечной жизни Turritopsis dohrnii.
Ученые разгадали механизм бессмертия медузы Turritopsis dohrnii: единственного существа живущего вечно
Комментарии
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Модест
Хорошая статья. Жаль, что информации ноль.
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11 час.
В
Воробей
Судя по тому, что это - такое редкое исключение, то, очень похоже, что это - лишь подтверждение общего правила. Ну, не следует быть бессмертию с точки зрения общего положения дел. Хотя, в принципе, это вполне даже возможно. Можно предположить, что создать организмы с механизмом старения потребовало значительно больше изобретательности и усилий, чем это для бессмертного такового. Целью есть суметь прожить ограниченную жизнь наиболее совершенным образом, по крайней мере для некоторых.
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7 час.
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