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Ученые разгадали механизм бессмертия медузы Turritopsis dohrnii: единственного существа живущего вечно

Ученые разгадали механизм бессмертия медузы Turritopsis dohrnii: единственного существа живущего вечно

На земле есть лишь одно существо, которое обладает по-настоящему бессмертием — обычная медуза. На протяжении долгих десятилетий генетики прикладывали усилия для изучения её ДНК, и, наконец, им удалось разгадать тайну механизма бесконечной жизни Turritopsis dohrnii.

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Комментарии
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Модест
Хорошая статья. Жаль, что информации ноль.
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11 час.
В
Воробей
Судя по тому, что это - такое редкое исключение, то, очень похоже, что это - лишь подтверждение общего правила. Ну, не следует быть бессмертию с точки зрения общего положения дел. Хотя, в принципе, это вполне даже возможно. Можно предположить, что создать организмы с механизмом старения потребовало значительно больше изобретательности и усилий, чем это для бессмертного такового. Целью есть суметь прожить ограниченную жизнь наиболее совершенным образом, по крайней мере для некоторых.
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7 час.

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