Ученые разгадали механизм бессмертия медузы Turritopsis dohrnii: единственного существа живущего вечно

В

Воробей

Судя по тому, что это - такое редкое исключение, то, очень похоже, что это - лишь подтверждение общего правила. Ну, не следует быть бессмертию с точки зрения общего положения дел. Хотя, в принципе, это вполне даже возможно. Можно предположить, что создать организмы с механизмом старения потребовало значительно больше изобретательности и усилий, чем это для бессмертного такового. Целью есть суметь прожить ограниченную жизнь наиболее совершенным образом, по крайней мере для некоторых.