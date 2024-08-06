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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» выложил фото Станковича после 3:0 с «Крыльями»: «2 победы в 2 домашних матчах сезона! Отличный старт, тренер! »

Московский клуб одержал 3-ю победу подряд во всех турнирах (разница мячей – 9:1) после поражения от «Оренбурга» в стартовом туре чемпионата.

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