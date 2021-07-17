Елдос Сметов о выступлении на Олимпиаде: «Сделаем все возможное, чтобы поднять флаг нашей страны»

Серебрянный призер Рио-2016 дзюдоист Елдос Сметов обратился к болельщикам перед началом Олимпиады: «Дорогие болельщики! Сегодня мы летим на самое важное соревнование – Олимпийские игры в Токио.
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