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Норвежский биатлонист Кристиансен получил травму на тренировке. Он показал окровавленный подбородок

Норвежский биатлонист Кристиансен получил травму на тренировке. Он показал окровавленный подбородок

«Я бежал как угорелый. Проходил спуск на полной скорости и, погрузившись в свои мысли, не заметил, что снега больше нет.

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