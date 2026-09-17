Куда девать опавшую листву

Каждую осень сад переживает одно и то же превращение: земля исчезает под слоем листьев. Утром убрали, к вечеру все снова повторилось.
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