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Царьград

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Киселёв: Слова Путина на встрече с главами СМИ стран БРИКС стали "сенсацией"

Киселёв: Слова Путина на встрече с главами СМИ стран БРИКС стали "сенсацией"

Руководителям ведущих информационных агентств удалось немного пообщаться с президентом РоссииВ минувшую пятницу Владимир Путин провёл встречу с директором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселёвым и другими представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

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