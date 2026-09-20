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Мировое обозрение

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В Москве электронно проголосовали уже более 3,15 млн избирателей

В Москве электронно проголосовали уже более 3,15 млн избирателей

Москва уверенно движется к рекордной явке на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. За пять часов до закрытия участков Общественный штаб по наблюдению за выборами зафиксировал выдачу 3 150 430 электронных бюллетеней.

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