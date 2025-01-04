Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Доигрался: Панин* получил 6 лет колонии – окончательно и официально

Доигрался: Панин* получил 6 лет колонии – окончательно и официально

Шуточки закончились, иноагент-Панин получил 6 лет заключения – теперь уже окончательно! Наконец-то некоторые виды «творчества» наших звёзд начали получать такую оценку, которую давно уже было пора им дать.

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Комментарии
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Алексей Ложкин
Мало дали. Тварь продажная.
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10 час.
ИШ
Иван Шапошников
интересная у нас в стране фемида,ублюдки поразбежались по всему миру и она начала охотно раздавать им сроки,вы сперва поймайте этого пидора панина а потом уж оглашайте-наказанье..
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9 час.
Галина Нефедова
👍
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7 час.

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