Доигрался: Панин* получил 6 лет колонии – окончательно и официально

Шуточки закончились, иноагент-Панин получил 6 лет заключения – теперь уже окончательно! Наконец-то некоторые виды «творчества» наших звёзд начали получать такую оценку, которую давно уже было пора им дать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии