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Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО поздравил личный состав с Днем Военно-воздушных сил

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО поздравил личный состав с Днем Военно-воздушных сил

Основной задачей 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО является охрана воздушных рубежей Российской Федерации, несение боевого дежурства по противовоздушной обороне государственных границ страны и её союзников в воздушном пространстве.

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