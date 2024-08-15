Компактно и комфортно: мини-отель из морского контейнера

Мини-отель из морского контейнера. Несмотря на то, что жилища из контейнеров – уже не новинка, архитекторы продолжают удивлять современных обывателей компактными домами, сделанными на основе этих металлических кубов.
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