Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области

Российские военные нанесли массированный удар по системам связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области, в частности — уничтожили использовавшиеся украинскими войсками антенны Starlink.
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