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Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области

Сальдо рассказал об уничтожении антенн Starlink ВСУ в Херсонской области

Российские военные нанесли массированный удар по системам связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Херсонской области, в частности — уничтожили использовавшиеся украинскими войсками антенны Starlink.

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Комментарии
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lyusi t
👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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