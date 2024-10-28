Иена падает на фоне политической неопределенности

Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) потеряла абсолютное большинство в нижней палате парламента, что ставит под сомнение возможность премьер-министра Сигэру Исибы эффективно управлять страной и вызывает неопределенность относительно будущего мандата его правительства.
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