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В Карелии заявили о замедлении роста цен на овощи, стройматериалы и бензин

В Карелии заявили о замедлении роста цен на овощи, стройматериалы и бензин

По информации Центробанка, годовая инфляция в Карелии в мае снизилась до 19,5 процентов. Этому способствовали рост предложений по некоторым товарам и услугам, угасание повышенного спроса на товары длительного пользования, а также укрепление рубля.

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