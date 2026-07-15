Экс-нардеп Олейник: Зеленский хочет повесить на Буданова все неудачи Минобороны

Намерение украинского лидера Владимира Зеленского сделать главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) министром обороны говорит о желании президента избавиться от излишней популярности нынешнего главы МО Украины Михаила Федорова и повесить на Буданова неудачи ведомства.
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